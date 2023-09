Tarde de folclore ribatejano nas Fontainhas

O Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Grainho e Fontainhas vai organizar no dia 24 de Setembro, pelas 16h00, mais uma tarde de folclore ribatejano a ter lugar no Centro Cultural da colectividade. A iniciativa conta com as actuações do grupo anfitrião e ainda do Rancho Folclórico e Recreativo “Ceifeiros” de Liteiros e do Rancho Folclórico “Ceifeiras e Campinos” de Azambuja.