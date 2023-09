Vila Franca de Xira recebe doações para o museu municipal

O Museu Municipal de Vila Franca de Xira vai aceitar duas doações para enriquecer o seu património de pintura e fotografia. As propostas de doação, referentes a ofertas de Diana Patrícia Gomes Ferreira e Maria Irene da Silva Ribeiro, foram aprovadas por unanimidade em reunião de câmara.

A primeira doação é uma obra de arte ricamente detalhada, uma pintura em pano que retrata a figura divina de Krishna e Radha. A proprietária, Diana Patrícia Gomes Ferreira, expressou o seu desejo de ver essa obra incorporada na colecção de pintura do museu. A inclusão dessa peça no acervo é considerada pela câmara como uma contribuição significativa para a diversidade cultural do concelho, destacando-se a presença de várias culturas e imigrantes de diferentes origens que escolheram Vila Franca de Xira para viver.

Já Maria Irene da Silva Ribeiro ofereceu uma obra composta por uma colagem de fotografias da autoria de Américo Silva. A obra, intitulada “Reunião do Júri de Selecção e Premiação ‘I Bienal de Gravura Amadora 88’”, também foi entregue à câmara para incorporação na colecção de fotografia do museu. A imagem tem grande relevância para a colecção do museu, considera o município, já que o museu já possui parte do espólio do designer, gravador e fotógrafo Américo Silva.