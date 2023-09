Taça do Mundo de Paratriatlo vai disputar-se em Alhandra

Prova será pontuável para o apuramento dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

A Taça do Mundo de Paratriatlo, que será organizada pela Federação de Triatlo de Portugal, vai disputar-se em Alhandra nos dias 7 e 8 de Outubro. A novidade foi anunciada no âmbito da discussão de uma proposta de apoio de 40 mil euros a conceder pelo município de Vila Franca de Xira à Federação de Triatlo e que foi aprovada em reunião de câmara.

As competições terão como cenário o rio Tejo, a Estrada Nacional 10 e o passeio ribeirinho. Com a expectativa de receber cerca de 100 atletas provenientes de 40 países a Taça do Mundo de Paratriatlo em Alhandra será pontuável para o apuramento dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

O apoio financeiro de 40 mil euros será utilizado para cobrir despesas diversas relacionadas com a organização do evento, incluindo o pagamento de policiamento e bombeiros, oferta de t-shirts, aluguer de sanitários, transporte de atletas do hotel para o local de competição, realização de análises à água do Rio Tejo e a cedência da Piscina Municipal Baptista Pereira para os treinos dos atletas.