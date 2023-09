Ansiolíticos e antidepressivos

O meu nome é Ana Poças e sou Psiquiatra. Queria ressalvar o facto de que o vosso artigo “Ansiolíticos e antidepressivos podem originar demência”, ao qual não tive acesso na íntegra, deveria ser revisto. No resumo do mesmo, de acesso livre, a informação é errada e sensacionalista. Não há acesso à bibliografia utilizada mas são factos claramente discutíveis e afirmações muito perigosas, com parca consistência científica. Os vossos leitores podem ser induzidos em erro e abandonar um tratamento. Tratamento este muitas vezes essencial ao funcionamento e vida da pessoa, já que uma depressão não compensada poderá ter, em casos mais graves, por exemplo, ideação suicida.

Nota da Redacção: O artigo resulta da opinião da psicóloga Marta Silva numa entrevista a propósito do Dia Nacional do Psicólogo, que se assinalou a 4 de Setembro.