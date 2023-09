Antiga EPC vai acolher área de serviço de autocaravanas em Santarém

A propósito da vossa notícia de 15 de Setembro com o título: “Antiga EPC vai acolher área de serviço de autocaravanas em Santarém”, espero que a Câmara de Santarém não se comprometa com a Federação de Campismo senão vamos ter mais um “elefante branco”. É possível e desejável que as entradas sejam controladas como um qualquer parque de estacionamento sendo que, se necessário, o sistema de entrada pode também ser melhorado com fornecimento de código de acesso a instalações sanitárias, se existirem. O acesso deveria ser com uso de cartão multibanco. É absolutamente desnecessário o fornecimento de dados para além da matrícula da viatura a fornecer no acto da entrada. Ainda por cima a troco de 15% das receitas!

José Ricardo da Silva Pires - (ex presidente da Federação Portuguesa de Autocaravanismo)