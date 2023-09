Entroncamento, uma cidade segura?

Alguém anda a enganar os habitantes do Entroncamento ou anda muito distraído. Haver assaltos quase todos os dias e noites é de uma cidade segura? No dia 28 de Agosto fui assaltado na ponte rodoviária próxima da rotunda do centro de saúde. Tenho conhecimento de que cinco minutos antes houve um assalto no túnel por baixo do caminho-de-ferro. Uma passagem vital para os peões se deslocarem do Norte para o Sul e vice-versa. Talvez alguém na câmara desconheça este túnel. Por que não instalar câmaras de vigilância? Será que as pessoas de bem têm de ficar fechadas em casa e a escumalha pode andar na rua? Resido nesta cidade há 79 anos e nunca vi nada disto. O que é preciso para o senhor presidente da câmara pedir reforço de agentes da PSP. Estes são criticados porque não fazem nada. O principal responsável é o senhor presidente da câmara.

José Manuel Pereira Rei