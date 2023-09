Quatro propostas a concurso no Orçamento Participativo do Sardoal

O projecto “Melhoramentos no Parque Infantil de Venda Nova” é o vencedor do Orçamento Participativo do Sardoal deste ano que teve a concurso quatro propostas. A informação foi dada pelo presidente da Câmara do Sardoal, o social-democrata Miguel Borges. O projecto inclui a aquisição, transporte e montagem de um equipamento multiactividades para crianças, dos três aos 12 anos, a ser instalado no Parque Infantil de Venda Nova. É composta por uma estrutura multifunções com postes em alumínio, uma torre com plataforma coberta com telhado de quatro águas, escada com corrimões e tubo de aço rectangular pintado. A edição deste ano do Orçamento Participativo do Sardoal tem até 10 mil euros para gastar e vai ser inserida no Plano Plurianual de Investimentos do próximo ano da câmara. Os outros projectos incluíam a criação de uma ludoteca no Sardoal, o Festival de Artes - “Da’Vila Fest” e uma aldeia cardioprotegida na localidade de São Simão.