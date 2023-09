Adjudicada obra para seis habitações a custos controlados em Torres Novas

A empreitada de construção de um edifício com três pisos e seis apartamentos de tipologias T2 e T1 no gaveto da Rua Atriz Virgínia com a Rua dos Ferreiros foi adjudicada pela Câmara de Torres Novas à empresa Gaia Pinto - Construções, Lda., pelo valor de 718.029 euros (mais IVA) e com um prazo de execução de 540 dias.

O edifício habitacional multifamiliar vai localizar-se num terreno, adquirido pela Câmara de Torres Novas, com uma área de cerca de 432.25 m2, e a sua construção vai ser possível através de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinadas a financiar a reabilitação, construção ou aquisição de imóveis destinados ao arrendamento com custo controlado e acessível. Ao município cabe suportar cerca de 95 mil euros do valor global da obra.

Em comunicado, a Câmara de Torres Novas refere que todo o edifício e fracções vão permitir a acessibilidade e permanência de pessoas com mobilidade reduzida. Com esta empreitada, acrescenta a autarquia, pretende-se dar continuidade à renovação do espaço urbano e valorização do centro histórico através da melhoria das condições de habitação.