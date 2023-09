Antiga escola primária de Glória do Ribatejo mais moderna e inclusiva

A requalificação e renovação do estabelecimento de ensino, transformado em Núcleo Escolar de Glória do Ribatejo, ficou perto dos 2,3 milhões de euros.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos transformou a antiga escola primária de Glória do Ribatejo num equipamento moderno e inclusivo que mantém, ao mesmo tempo, a história e a memória das infraestruturas escolares que existiam. O investimento total no Núcleo Escolar de Glória do Ribatejo ficou perto dos 2,3 milhões de euros. A inauguração decorreu domingo, 10 de Setembro, com um apontamento musical da acordeonista Joana Feijão e do grupo de cantares do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo.

Na cerimónia de inauguração, o presidente da câmara, Hélder Esménio, recordou que existiam dois edifícios, um dos anos 50 e outro do início dos anos 60 do século passado, sem ligação funcional entre eles e sem ligação coberta ao jardim de infância, um refeitório pequeno, escassos recursos didáticos e informáticos. Hélder Esménio fez também referência às revisões de preços que ultrapassaram os 360 mil euros, quase 20 por cento do valor total da obra, que contou com o apoio de fundos comunitários, através do Portugal 2020, no montante de 800 mil euros.

O novo espaço escolar dispõe de cinco salas de aula, uma sala de actividades, recepção, gabinetes de professores, de auxiliares e de atendimento aos encarregados de educação, biblioteca com recursos informáticos, refeitório e cozinha equipada, sala multiusos, instalações sanitárias, arrecadações, rampas, plataformas elevatórias e elevadores e espaços exteriores renovados. Em simultâneo foram realizadas obras de melhoramento no contíguo jardim de infância.