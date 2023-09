Aprovada candidatura do Bairro Comercial de Coruche

Plano de Recuperação e Resiliência vai atribuir mais de meio milhão de euros para modernizar comércio local de Coruche.

A Câmara de Coruche viu aprovada a sua candidatura “Bairros Comerciais Digitais” aprovada pelo PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) com um investimento elegível de 547.464 euros. O município participou na cerimónia de apresentação dos “Bairros Comerciais Digitais”, organizada pela Direcção-Geral das Actividades Económicas, que decorreu no Palácio da Bolsa, no Porto.

A estratégia de criação do Bairro Comercial de Coruche, designado por “Lojas com mais gente”, assenta na digitalização do comércio local e na sua capacitação procurando fortalecer a competitividade dos operadores económicos do bairro e atrair novos investidores. Segundo nota da Câmara de Coruche, trata-se de uma medida que abrange sectores do comércio e dos serviços abertos ao consumidor sendo também uma medida catalisadora do crescimento económico. Visa ainda a digitalização dos operadores económicos e dos seus modelos de negócio, a promoção do comércio em linha.

O Bairro Digital abrange um área de 3,42 hectares concentrando-se no centro urbano da vila de Coruche. O investimento está distribuído pelas seguintes tipologias: conectividade e harmonização urbanística; plataformas electrónicas; digitalização da experiência de consumo; integração em soluções logísticas colectivas; digitalização de infraestruturas adjacentes. O projecto resulta de um consórcio entre o município de Coruche e a Associação dos Comerciantes dos concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos.