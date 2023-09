Asseiceira recua sete séculos com feira medieval

Evento vai realizar-se a 23 e 24 de Setembro, na Asseiceira, com recriações históricas, animação, música, dança e arruadas.

A sétima edição da Ceyceyra Medieval vai decorrer a 23 e 24 de Setembro com uma recriação histórica que recua sete séculos ao passado de Asseiceira, no concelho de Tomar. Cada edição segue a sequência cronológica da anterior sendo no sábado representado o tema “Querelas e abusos motivam a necessidade de juízes” e, no domingo, “O rei D. Dinis confirma juízes para a Ceyceyra”.

A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Asseiceira, em parceria com a junta de freguesia e o município de Tomar, organizam a recriação histórica que teve início após o sucesso das celebrações do quinto e sétimo centenários dos forais régios concedidos ao pequeno concelho rural até 1836. No evento será possível encontrar a reconstituição de um burgo medieval com tabernas e tendas dos mercadores e um extenso programa de animação com música, dança, arruadas, animação de rua e recriações de momentos históricos com figuras da época como os cavaleiros templários.