Avaria em máquina deixa utentes sem tratamento oncológico no Hospital de Santarém

Hospital Distrital de Santarém está a articular com Centro Hospitalar do Médio Tejo para que preparação da medicação decorra nessa unidade hospitalar até avaria estar reparada.

A avaria de um equipamento de preparação de medicamentos no Hospital Distrital de Santarém (HDS) deixou utentes oncológicos sem tratamentos. A avaria da máquina foi confirmada a O MIRANTE pelo gabinete de comunicação do HDS que esclareceu que, “para causar o menor constrangimento para os doentes e assegurar a segurança e qualidade no seu tratamento”, o HDS articulou-se com o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) para que a preparação da medicação decorra nas suas instalações até que a avaria do equipamento esteja resolvida.

Alguns utentes do HDS denunciaram a situação na rede social Facebook onde explicaram que os pacientes foram “dispensados do tratamento” e que alguns já estão com cinco tratamentos em atraso. “Há doentes que começam a piorar devido à pausa no tratamento. Estamos assustados porque precisamos de fazer o tratamento de quimioterapia e sabemos que sem a medicação não vamos melhorar, a tendência é piorarmos”, afirma um paciente que falou com O MIRANTE mas não se quis identificar.