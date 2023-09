Azambuja investe 80 mil euros na reabilitação dos Paços do Concelho

O edifício sede da Câmara de Azambuja, localizado na Praça do Município, foi recentemente alvo de obras de reabilitação que resultam de um investimento de 80 mil euros. A intervenção que, segundo o município, visa “proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários e atendimento aos munícipes”, envolveu a fachada principal do edifício e três salas de trabalho no piso térreo.

Segundo a autarquia presidida por Silvino Lúcio, os referidos gabinetes apresentavam o desgaste próprio do tempo e da intensa utilização, tendo recebido, por isso, uma profunda remodelação, com impermeabilizações e isolamentos, revestimento de paredes e tectos com gesso cartonado, pinturas, colocação de novo pavimento vinílico e instalação de iluminação LED. Os trabalhos na fachada do edifício incluíram a reabilitação da varanda existente, onde foi identificado risco de descolamento de alguns materiais.