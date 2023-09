CHMT promove campanha que assinala 44º aniversário do SNS

Nas três unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), Torres Novas, Tomar e Abrantes, são mais 2.600 os profissionais que fazem parte do Sistema Nacional de Saúde (SNS). O dia 15 de setembro de 1979 é a data inscrita no assento de “nascimento” do Serviço Nacional de Saúde, e para assinalar a efeméride o CHMT preparou a campanha “Geração SNS”. Os profissionais de saúde Ana Carvalho Pereira, Ana Filipa Frade, Marta Gomes, Pedro Rodrigues e Rita Pereira, aceitaram ser os “embaixadores” da campanha.

Em comum, os cinco profissionais de saúde, que desempenham funções variadas no CHMT, têm o facto de ter nascido em 1979, o mesmo ano de nascimento do SNS, e de dedicarem a sua vida à missão do SNS. Nesta campanha, que vai estar em exposição nos átrios das entradas principais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, os profissionais explicam o que é para eles fazer parte do SNS. “Com esta campanha quisemos colocar os nossos profissionais em foco e valorizar o trabalho e dedicação desenvolvidos pelas várias gerações de profissionais do SNS, que são o seu maior activo e a sua força”, disse Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do CHMT, após reunir com os cinco profissionais de saúde.