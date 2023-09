Cemitério da Lapa vai ser ampliado

A Câmara do Cartaxo e a União de Freguesias de Ereira e Lapa assinaram um contrato interadministrativo de cooperação para a execução da obra de ampliação do cemitério da Lapa. O contrato foi assinado a 8 de Setembro pelo presidente do município, João Heitor, e pela presidente da União de Freguesias de Ereira e Lapa, Alexandra Barros Duarte. No acordo ficou estabelecido que o município vai entregar à união de freguesias o financiamento necessário para que esta possa executar a obra, até um valor máximo de 78.981 euros. Está previsto que a obra se inicie ainda este ano e termine em 2024.