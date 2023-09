Hospital de Santarém participa em projecto que usa tecnologia para criar valor

Projecto inovador vai ser implementado no Hospital de Santarém no âmbito do Tratamento Cirúrgico da Obesidade e das Cataratas.

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) faz parte de um projecto inovador no âmbito da Agenda Mobilizadora Health from Portugal, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), desenvolvido em conjunto com outras cinco instituições de saúde em Portugal e duas empresas de tecnologias de informação. O projecto envolve o desenvolvimento e teste de uma solução tecnológica baseada na criação de valor em saúde, centrada no doente e na sua condição clínica. No HDS, o projecto vai ser no âmbito do Tratamento Cirúrgico da Obesidade e das Cataratas.

Pretende-se qua a plataforma promova a integração e organização dos dados hospitalares em torno das condições clínicas seleccionadas e permita aos gestores e equipas clínicas visualizar e analisar o percurso clínico do doente dentro do hospital, os custos associados e os resultados reportados pelos clínicos. A solução torna possível ainda criar um ecossistema de melhoria e aprendizagem contínua, a partir da qual instituições de saúde nacionais e internacionais podem comparar os seus resultados por condição clínica e população alvo, no sentido de melhorar e/ou tornar mais eficientes os cuidados de saúde prestados.

A Agenda Mobilizadora Health from Portugal, com 88 parceiros, tem como objectivos a concepção, desenvolvimento e produção de soluções tecnológicas inovadoras dirigidas aos mercados de saúde, nacionais e internacionais, posicionando Portugal com uma referência mundial no sector. O projecto é financiado pelo PRR no valor total superior a 173 mil euros.