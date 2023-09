Mau tempo causou estragos na região e nem os bombeiros escaparam

Um jipe dos Bombeiros Sapadores de Santarém despistou-se e embateu contra um poste no acesso sul à cidade devido a um lençol de água.

Essa foi uma das dezenas de ocorrências do fim-de-semana, entre acidentes rodoviários, quedas de árvores, inundações e deslizamentos de terras. Não houve vítimas a lamentar.

O jipe de comando dos Bombeiros Sapadores de Santarém (BSS) despistou-se na manhã de sábado, 16 de Setembro, na Avenida General Ramalho Eanes, galgando o separador central e batendo contra um poste de iluminação. O operacional que conduzia o veículo não sofreu ferimentos e o veículo vai ser transportado para uma oficina para avaliação de danos.

Segundo disse a O MIRANTE o comandante dos Sapadores de Santarém, Carlos Grazina, o acidente ocorreu cerca das 11h00 numa altura de forte precipitação. O veículo seguia no sentido ascendente, na via também conhecida por acesso sul, que liga o planalto ao Retail Parque da cidade. A viatura entrou em aquaplaning num lençol de água tendo o condutor perdido o controlo da direcção.

Em relação a outras ocorrências relacionadas com o mau tempo, na sub-região da Lezíria do Tejo tinham-se registado até ao final da manhã de sábado cerca de 50 casos, entre despistes, colisões, queda de árvores, inundações e deslizamentos de terras, mas sem registo de vítimas mortais ou em estado crítico. O acidente mais grave ocorreu no IC10 em Santarém com um capotamento que causou quatro feridos ligeiros que foram transportados para o Hospital de Abrantes. Também em Santarém uma senhora acamada teve de ser retirada da sua casa e ser realojada pelos serviços de acção social do município por estar a entrar água na habitação onde reside.