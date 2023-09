Ourém promoveu sessão de boas-vindas a assistentes operacionais de saúde

Município recebeu novos elementos que vão integrar estabelecimentos de saúde do concelho.

A Câmara Municipal de Ourém promoveu, na tarde de 11 de Setembro, uma reunião de boas-vindas aos 11 assistentes operacionais dos estabelecimentos de saúde do concelho que passaram a integrar os quadros do município, em virtude da recente transferência de competências do Ministério da Saúde. O encontro foi conduzido pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, acompanhado da vereadora responsável pelo pelouro da Saúde, Micaela Durão, e de Diana Leiria, directora do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo.

A transferência de competências, que entrou em vigor em 1 de Setembro, coloca sob a alçada do município a gestão dos assistentes operacionais, para além da frota automóvel associada e dos edifícios ligados à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Ourém (UCSP). A principal finalidade da reunião consistiu em receber os novos elementos da equipa e fornecer uma visão abrangente sobre o funcionamento da UCSP de Ourém, com o intuito de dissipar eventuais dúvidas que pudessem surgir durante este período de transição.