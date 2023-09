Universidade Sénior da Carregueira foi a que recolheu mais resíduos eléctricos

Treze escolas do distrito de Santarém participaram na 15ª edição da Geração Depositrão e foram responsáveis pela recolha de cerca de 11,6 toneladas de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e de pilhas e acumuladores. A Universidade Sénior da Junta de Freguesia da Carregueira foi a que mais resíduos recolheu no distrito, com um total de 3 toneladas, tendo ficado em 20º lugar a nível nacional, num total de 431 escolas. O Jardim de Infância de Boleiros ficou em primeiro lugar da categoria de lâmpadas, tendo recolhido quase uma tonelada deste tipo de equipamentos obsoletos.

A informação foi divulgada pela ERP Portugal, Entidade Gestora de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, que promove o programa Geração Depositrão que há mais de 15 anos contribui para o cumprimento das metas de recolha desse tipo de resíduos. Nesta 15ª edição, as 13 escolas do distrito de Santarém conquistaram, globalmente, 1.267 euros em cheques-prenda para aquisição de material para o estabelecimento de ensino.