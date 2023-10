Feira Nacional do Cavalo na Golegã mais exigente na segurança e bem-estar dos animais

Cobertura online em directo das competições, controlos veterinários aleatórios aos cavalos em circulação e controlos de identidade dos animais, são algumas das novidades da edição deste ano da Feira Nacional do Cavalo, que se realiza na Golegã de 3 a 12 de Novembro.

A Feira Nacional do Cavalo (FNC) e a Câmara Municipal da Golegã lançaram o pré-programa do certame de 2023 que conta com várias novidades ao nível da programação equestre. Esta edição, para além das habituais competições equestres nas mais diversas disciplinas, vai acolher um espectáculo conjunto da Escola Portuguesa de Arte Equestre e da Escuela de Córdoba. É também novidade o regresso dos campinos, com provas de perícia e com a criação do “Prémio Carreira Campino”.

A cerimónia oficial da FNC decorre com a presença das entidades oficiais e com mais uma novidade; vai ser instituído pela primeira vez o “Prémio Carreira Carlos Relvas”, que irá homenagear anualmente o cavaleiro tauromáquico com mais tempo de alternativa, numa parceria entre a FNC, o município da Golegã, Associação Nacional de Toureiros e ProToiro. Este ano o homenageado será D. Francisco Mascarenhas, que celebra 78 anos de alternativa, sendo convidados todos os cavaleiros tauromáquicos a estar presentes no picadeiro central, nas respectivas montadas durante a cerimónia de homenagem.

A transmissão streaming do evento, com a cobertura em directo das competições no picadeiro central, HIPPOS – Cento de Alto Rendimento de Desportos Equestres e nas zonas de feira envolventes, é mais uma das novidades da edição deste ano. O objectivo é aumentar a qualidade da experiência dos visitantes, ao mesmo tempo que se procura divulgar para todo o mundo as actividades que se realizam na feira secular.

A preocupação com a segurança de pessoas e animais será uma constante, com várias novidades a ser implementadas a este nível. Haverá controlos veterinários aleatórios aos cavalos em circulação, com o objectivo de avaliar as suas condições físicas, de forma a evitar que circulem no evento desidratados, em estado de exaustão ou com feridas. Serão também efectuados controlos de identidade, no sentido de prevenir fraudes e de garantir que o animal inscrito e coberto com o seguro apresentado, é de facto o animal em circulação.