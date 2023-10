José Raimundo Noras apresenta fotobiografia de José Relvas no Cartaxo

No dia em que se assinala a implantação da República, a 5 de Outubro, o historiador de Santarém José Raimundo Noras apresentou no Cartaxo o livro que resulta da sua investigação biográfica sobre José Relvas. A apresentação da Fotobiografia de José Relvas 1858-1929 foi feita pelo director da Casa dos Patudos, Nuno Prates.

José Raimundo Noras é funcionário da Câmara de Santarém e filho do ex-presidente do município José Miguel Noras, também ligado à investigação histórica. Há muito que estuda a vida e obra do homem que proclamou a República a 5 de Outubro de 1910 e deixou um vasto legado em Alpiarça, nomeadamente a Casa-Museu dos Patudos. José Raimundo Noras já tinha publicado em 2009 a Fotobiografia de José Relvas (1858-1929).