Corrida da Lusical a 15 de Outubro com partida da sede da empresa

A Lusical - Companhia Lusitana de Cal, com sede em Valverde, freguesia de Alcanede, vai levar a cabo uma Corrida/Caminhada solidária, a 15 de Outubro, com o valor das inscrições a reverterem na totalidade a favor dos Bombeiros Voluntários de Alcanede. A corrida terá uma extensão de 12 quilómetros e a caminhada, aberta a todos, terá oito. Ambas têm início a partir das 10h00 na sede da empresa, sendo a chegada junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Alcanede. A organização, que tem as parcerias da Câmara de Santarém e da Junta de Alcanede, garante transporte entre as 08h00 e as 09h15 dos bombeiros para o local da partida. As inscrições podem ser feitas pessoalmente nas instalações da Lusical ou dos Bombeiros de Alcanede, todos os dias entre as 09h00 e as 17h00, ou online em: https://checkout.xistarca.pt/evento/1a-corrida-solidaria-lusical. Cada participante recebe um kit com uma t-shirt, dorsal, chip (para a corrida) e medalha finisher.