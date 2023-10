Gala do Desporto do Cartaxo distinguiu os melhores do ano

Familiares e amigos acarinharam os mais de 100 atletas que subiram ao palco na Gala do Desporto do Cartaxo. Os atletas do ano são Patrícia Duarte e Miguel Ribeiro. A associação do ano foi o Ateneu Cartaxense.

A segunda Gala do Desporto do Cartaxo revelou quais foram os agentes desportivos que se destacaram na época de 2022/23 na sexta-feira, 29 de Setembro, no pavilhão municipal de exposições do Cartaxo. Os atletas do ano são a ciclista Patrícia Duarte e Miguel Ribeiro, ambos naturais de Vila Chã de Ourique. A jovem conquistou o bronze na corrida por pontos de juniores femininas do Campeonato da Europa e Miguel Ribeiro é campeão do mundo do World Masters Mountain Running Championships, entre outros feitos. O prémio revelação do ano foi entregue à equipa feminina do Estrela Futebol Clube Ouriquense e a figura desportiva do ano é Pedro Barbosa, treinador de atletismo há 42 anos e responsável pelo aparecimento de vários atletas de nível nacional e mundial, entre os quais se destaca Rui Silva, medalhado olímpico. Bernardo Nobre, treinador do escalão de iniciados do Sport Lisboa e Cartaxo, é o treinador do ano e António Gaspar, do Núcleo Sportinguista do Cartaxo, o dirigente do ano. O Grupo Desportivo de Pontével, campeão distrital da Liga Inatel de Santarém, é a equipa do ano e o Ateneu Artístico Cartaxense a associação do ano.

“É preciso muita fibra para ser dirigente associativo no nosso concelho porque os apoios que o município consegue dar são muito aquém dos apoios que são dados em outros municípios”, disse o presidente da autarquia, João Heitor, durante o seu discurso. Para além dos prémios foram entregues 112 diplomas a atletas, treinadores, dirigentes e clubes que elevaram o nome do concelho na última época desportiva.