Sporting coloca nas mãos dos sócios venda de imóvel em Benavente

Na próxima Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal vai ser decidido se o edifício em Benavente é vendido aos sócios do clube que pretendem reactivar o núcleo de Benavente.

Poderá ser reactivado o núcleo do Sporting Clube de Portugal (SCP) de Benavente caso seja aprovada a venda de um imóvel aos sócios do clube que pretendem dinamizar o núcleo. A venda do prédio urbano situado na Rua António Salvado Pires, nº 1, r/c, freguesia de Benavente, é um dos pontos na ordem de trabalhos da próxima Assembleia Geral do SCP que está marcada para o dia 8 de Outubro no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

A proposta do conselho directivo do clube é autorizar a venda do edifício por um valor mínimo de 48 mil euros, dando prioridade nesta compra aos sócios. Todos os sócios que tenham a quota de Setembro de 2023 regularizada podem votar na Assembleia Geral. Para a proposta ser aprovada deverá, segundo o número 2 do artigo 43º dos estatutos do clube, ter a maioria de dois terços dos votos, ou seja, o equivalente a 66,66% dos mesmos.

O núcleo do SCP de Benavente foi fundado a 4 de Outubro de 1991 mas está inactivo.