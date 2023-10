Colectividade de Abrã melhora sede

A Associação Cultural e Recreativa de Abrã (ACRA) vai receber 5 mil euros da Câmara de Santarém para financiar a realização de obras na sua sede. A atribuição do subsídio foi aprovado na última reunião do executivo municipal e vai permitir a aplicação de tecto falso acústico e iluminação no salão da colectividade. A sede da ACRA é utilizada por muitas instituições sociais da freguesia de Abrã para a realização de diversas actividades que contribuem para o desenvolvimento social e cultural da comunidade local. “O município considera de extrema importância a reabilitação e valorização do património edificado das associações do concelho tornando as suas instalações mais confortáveis e seguras para quem usufrui do espaço, diz a Câmara de Santarém em nota de imprensa.