Mostra de Doces Conventuais no Museu Diocesano de Santarém

A VII Mostra de Doces Conventuais e Artes do Claustro vai decorrer no Museu Diocesano de Santarém nos dias 6, 7 e 8 de Outubro. A abertura está marcada para 6 de Outubro, pelas 11h45, com a presença do Bispo de Santarém, D. José Traquina.