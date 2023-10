A praga de baratas em Alverca do Ribatejo

Acho que não é novidade para ninguém que Alverca há anos que está infestada de baratas. Nos anos passados mais próximos, de vez em quando, aparecia na minha rua uma equipa que procedia à desinfestação dos canos de esgoto e drenagem de águas pluviais. Possivelmente quando alguém chateava!

Este ano até tem sido um ano calmo a este respeito e talvez por isso as pessoas não tenham chateado e as desinfestações não têm sido feitas. A meu ver a irradiação desta praga só se conseguirá se as desinfestações forem feitas com a frequência apropriada e não quando os moradores reclamarem.

Talvez devido à mudança de tempo que se está a verificar, com este aumento acentuado de temperatura, esta noite na minha rua (Rua Jorge Maria do Nascimento) está a verificar-se uma quantidade de baratas que assusta. São às centenas que correm pelos passeios, entram para as garagens, trepam pelas paredes e possivelmente, entram também para as casas.

É urgente que se façam desinfestações, que deverão ser programadas e não esporádicas. Obrigado.

José Silva