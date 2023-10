Abrantes investe mais de 12,8 milhões de euros no novo ano lectivo

Oferta de transportes escolares, actividades de animação e enriquecimento curricular e apoio às famílias são algumas das medidas. Requalificação da Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira deverá ficar concluída este ano.

A Câmara de Abrantes vai investir mais de 12,8 milhões de euros no ano lectivo que arrancou a 13 de Setembro. Este investimento vai abranger um universo de 3.840 alunos do pré-escolar ao ensino profissional e secundário e de mais de 500 alunos da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e Universidade Aberta de Abrantes.

No apoio às famílias o município presidido por Manuel Valamatos investe mais de 550 mil euros no transporte gratuito escolar para alunos da educação pré-escolar ao ensino secundário que residam a mais de três quilómetros de distância do estabelecimento de ensino que frequentam e para alunos com dificuldade de locomoção.

Em refeições escolares o investimento é de cerca de 1,2 milhões de euros e para as actividades de animação e enriquecimento curricular foi alocada uma verba superior a 291 mil euros. Neste ano lectivo vão continuar a ser atribuídos auxílios económicos para refeições e aquisição de material escolar para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância, assim como prémios de mérito e bolsas de estudo totalizando cerca de 74 mil euros.

No que respeita ao parque escolar o município prevê a conclusão da requalificação da Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira, em Tramagal, num investimento total de um milhão de euros, e lançar os concursos públicos para a concretização de novos equipamentos educativos no concelho, nomeadamente a nova creche municipal e a nova Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, com investimentos previstos de 2,2 milhões de euros e de quatro milhões de euros, respectivamente.