Biblioteca de Torres Novas acolhe ciclo de literacia em saúde

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, vai ser palco a partir de 14 de Outubro de um ciclo de sessões ministradas por médicas internas da pediatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo dedicadas à saúde das crianças e jovens. A Câmara de Torres Novas indica que as palestras com a temática “Pediatria - Crescer com saúde” visam a partilha de conhecimentos teórico-práticos essenciais ao desenvolvimento de competências parentais relacionadas com a saúde das crianças e jovens, nomeadamente ao nível da alimentação, desenvolvimento e segurança. As sessões, que vão realizar-se em 14 e 28 de Outubro, 18 de Novembro e 16 de Dezembro, têm uma duração aproximada de 45 minutos e são de participação gratuita, mas de inscrição obrigatória (através do email biblioteca@cm-torresnovas.pt). Destinam-se sobretudo a pais ou futuros pais, avós e cuidadores de crianças em geral.