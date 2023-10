Caminhada pela sustentabilidade juntou uma centena em Samora Correia

Iniciativa promovida pela Associação Social Amigos de Samora Correia angariou fundos para apoiar as famílias mais vulneráveis, numa altura em que são cada vez mais os pedidos de ajuda. Verbas vão ser convertidas em alimentos para entregar no Natal.

Um centena de pessoas dos 5 aos 85 anos percorreu quase nove quilómetros na Caminhada pela Sustentabilidade. A iniciativa promovida pela Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) decorreu domingo, 24 de Setembro, com início e fim em Vale Cabras. O percurso percorreu as paisagens da charneca da Companhia das Lezírias, em Samora Correia, com o compromisso de dizer não ao plástico recorrendo a embalagens recicláveis.

A caminhada antecipou a celebração do Dia Nacional da Sustentabilidade que se assinalou a 25 de Setembro e teve um cariz solidário. As verbas angariadas, cerca de dois mil euros, vão ser convertidas em cabazes alimentares para serem distribuídos no Natal pelas cerca de 60 famílias apoiadas pela associação.

A ASASC conta actualmente com mais de 600 associados e apoia diariamente famílias vulneráveis com alimentos, medicamentos, móveis, electrodomésticos e roupas. A ASASC tem uma loja social onde recorrem pessoas de Samora Correia, Benavente e Salvaterra de Magos, mas sobretudo migrantes. Segundo Manuel Silva, secretário da associação, a comunidade brasileira e proveniente do Bangladesh está a viver em condições muito precárias. “Pedem ajuda com roupa para o trabalho, mobílias, alimentos. Têm que ser integrados”, alerta.

A população tem sido bastante solidária e contribuído com alimentos e doações monetárias, que são feitas através da conta bancária da ASASC.