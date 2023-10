Castanheira do Ribatejo despede-se de Afonso Braz

Morreu na madrugada de 26 de Setembro, aos 76 anos, Afonso de Oliveira Braz, antigo autarca e dirigente associativo da Castanheira do Ribatejo, vítima de doença cardíaca. Natural de Aveiras de Baixo (Azambuja), fez parte do executivo da Junta de Freguesia da Castanheira entre 1986 e 1997, tendo também estado ligado à direcção do Juventude da Castanheira, Associação de Promoção Social da Castanheira e aos bombeiros voluntários da vila. “O senhor Afonso Braz foi um grande homem da nossa terra”, evocou a junta de freguesia em comunicado, onde aproveitou para apresentar as condolências à família. Afonso Braz deixa mulher e dois filhos.