Detidos em Almeirim por tentativa de furto de combustível

A GNR deteve dois homens, de 22 e 37 anos, em flagrante delito por tentativa de furto de combustível no concelho de Almeirim. Durante uma acção de patrulhamento, no dia 29 de Setembro, os militares detectaram os suspeitos a tentar furtar combustível de veículos de construção civil que se encontravam estacionados na via pública. Os militares da GNR realizaram uma busca ao veículo dos suspeitos, onde encontraram diverso material utilizado para o roubo de combustível, tendo procedido à apreensão de um automóvel, nove jerrycans, cinco garrafões e várias ferramentas manuais utilizadas para a consumação dos furtos. Os suspeitos já têm antecedentes criminais por outros ilícitos e os factos foram comunicados ao Ministério Público. A acção contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Santarém.