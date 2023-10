Dia Mundial do Coração assinalado em Mação

Duas dezenas de pessoas marcaram presença na caminhada organizada pela Câmara de Mação para assinalar o Dia Mundial do Coração. A actividade começou com um rastreio e terminou com a realização de jogos tradicionais.

A Câmara de Mação promoveu um passeio pedestre, a 30 de Setembro, para assinalar o Dia Mundial do Coração. Duas dezenas de participantes marcaram presença na iniciativa que arrancou às 8h30 nas piscinas cobertas de Mação. O evento começou com um rastreio arterial, de glicemia e colesterol, realizado pelos Bombeiros Voluntários de Mação. O percurso pedestre com uma distância de cerca de quatro quilómetros teve início meia hora mais tarde e terminou novamente junto às piscinas cobertas para a realização de jogos tradicionais.

Os técnicos de desporto Tânia Pires, Jorge Nicolau, João Paulo e Cláudio João foram os responsáveis pela organização da iniciativa, que se realiza anualmente com o objectivo de sensibilizar para a prevenção da ocorrência de doenças cardíacas. O município de Mação, que tem por hábito promover actividades alusivas a causas, vai realizar neste mês de Outubro outro evento desta vez relacionado com a prevenção do cancro da mama. Os técnicos foram conversando com os participantes para recomendar a práctica de exercício físico regular para prevenção de problemas cardiovasculares explicando que é suficiente, em alguns casos, caminhadas de meia hora.

Maria do Céu, de 69 anos, e Gracinda da Silva, de 62, foram duas participantes com quem O MIRANTE conversou durante a actividade e explicaram que as caminhadas fazem parte do seu dia-a-dia considerando-as fundamentais para o seu bem-estar físico e mental. Gracinda da Silva confessa que a possibilidade de ocorrência de problemas cardiovasculares é um assunto que a preocupa e, por isso, realiza controlos e rastreios com bastante frequência. Outro dos cuidados que tem para prevenir a sua ocorrência é garantir que mantém uma alimentação equilibrada evitando refeições com muito sal e gorduras. Filipe Pinto e Mónica Dias, de 30 anos, participaram pela primeira vez na caminhada e garantem que vão repetir, pela importância da sensibilização, mas também pelos bons momentos passados a conviver. Preocupados com a saúde e o combate ao sedentarismo o casal acredita que, muitas vezes, são as pessoas mais velhas que dão o exemplo aos mais jovens que acabam por ficar em casa “agarrados às novas tecnologias”.