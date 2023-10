Esfaqueamento mortal à porta de bar no Entroncamento

José Correia foi esfaqueado até à morte durante a madrugada à porta de um bar no Entroncamento. A Polícia Judiciária está a investigar o crime. Este é o segundo caso de agressões graves junto ao mesmo bar.

José Correia, de 52 anos, morreu na madrugada de sábado, 30 de Setembro, depois de ter sido esfaqueado no exterior do bar Celta Ibero, no Entroncamento. O ataque, que terá sido desencadeado por uma rixa entre grupos, aconteceu perto das 04h00 e à chegada dos meios ao local a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, apresentando uma hemorragia grave na zona da clavícula.

De acordo com o comandante dos Bombeiros do Entroncamento, Francisco Barbosa, o homem foi transportado para o Hospital de Torres Novas, mas apesar das manobras de reanimação realizadas pelos socorristas o óbito foi declarado após a chegada à unidade hospitalar. O corpo da vítima mortal, que era residente no Entroncamento e trabalhava numa fábrica de carnes, seguiu para autópsia.

O director do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, Avelino Lima, confirmou a O MIRANTE que a investigação está em curso e que, para já, “está tudo em aberto”, sem avançar qualquer informação adicional até à data de fecho desta edição.

Na base da rixa, avançou o Correio da Manhã, estará a decisão do porteiro do bar ter deixado entrar alguns clientes e ter vedado o acesso a outros, provocando assim a revolta entre os que ficaram à porta. O porteiro terá estado também envolvido nos desacatos e sofrido ferimentos. Segundo informação do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta foi dado às 04h13 para uma vítima de esfaqueamento no exterior do bar e para o local foram mobilizados os Bombeiros do Entroncamento, Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Torres Novas e PSP, num total de nove operacionais apoiados por quatro viaturas.