Faleceu esposa do fundador da Teletejo

Graciete Magalhães, esposa do fundador da Teletejo em Almeirim, António Magalhães, faleceu no sábado, 30 de Setembro, com 73 anos de idade. As cerimónias religiosas decorreram na manhã de domingo, 1 de Outubro, na igreja de Alpiarça, com missa de corpo presente, seguida do funeral. Na página da empresa na internet refere-se que “a dona Graciete foi uma pessoa muito especial para a Teletejo e a sua ausência será sentida por todos”.