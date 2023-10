GNR recupera máquina industrial furtada em Tomar

A GNR de Tomar recuperou uma máquina industrial furtada. Os militares da Guarda localizaram uma máquina industrial, designada compactador de solos, num local ermo. No decurso das diligências policiais, apurou-se que a máquina, avaliada em cerca de seis mil euros, teria sido furtada na noite de 23 de Setembro, na cidade de Tomar. A máquina foi restituída ao proprietário e os factos foram comunicados ao Ministério Público. A acção contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Tomar.