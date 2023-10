Para os utentes do CRIB de Benavente a água é factor de inclusão

Na sexta-feira, 29 de Setembro, um grupo de utentes do CRIB visitou a ETA - Estação de Tratamento de Água - de Benavente e a ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais de Samora Correia. A Rota da Inclusão percorre os vários concelhos que integram a Águas do Ribatejo com a participação dos utentes dos Centros de Recuperação Infantil. “Porque todos somos água e a Águas do Ribatejo é uma empresa inclusiva com responsabilidade social e ambiental”, explica Francisco Oliveira, presidente do conselho de administração da empresa intermunicipal.

Os utentes conheceram os caminhos da água desde a captação no subsolo até à torneira dos centros que frequentam e das suas casas. O CRIB trabalha o tema da água como “fonte de vida e factor de inclusão”. A instituição integra a parceria hidrodinâmicas do município de Benavente com as escolas, a DECO, a AR e a ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental.

Na comemoração do dia realizaram-se outras actividades nas escolas e junto da sociedade civil. “A aposta na educação e sensibilização é uma prioridade para a AR. Sabemos que a atitude e comportamento em relação ao uso da água é uma questão cultural e, até, geracional. Por isso mesmo temos vindo a realizar, ao longo dos anos, acções dirigidas aos diferentes tipos de utilizadores, com especial enfoque nas crianças e jovens”, adianta o presidente da AR. Segundo Francisco Oliveira “serão estas crianças e jovens que poderão marcar a diferença. Não apenas no futuro, mas também já no presente através da influência positiva que poderão ter nas suas casas, junto das suas famílias”.