Quem deixa resíduos de grandes dimensões junto de contentores sujeita-se a coimas

A presidente da Câmara de Alpiarça, a socialista Sónia Sanfona, salientou, em sessão camarária, que as pessoas têm de se mentalizar que se deixam lixo de grandes dimensões como camas, colchões, mobília, frigoríficos, entre outros, estão sujeitas a coimas elevadas. O assunto foi levantado pelos vereadores da oposição. Sónia Sanfona disse que a situação não é fácil e não augura nada de bom no futuro. A autarca sublinhou que o executivo que lidera fez campanhas de sinalização com autocolantes nos contentores do lixo a explicar como funciona a recolha de monos.

“As pessoas acham mais fácil deixar os monos junto aos contentores do lixo do que telefonarem para o número da câmara que tem uma carrinha própria para recolher esse tipo de lixo de maiores dimensões. Já detectamos pessoas a deixarem os monos na via pública e alertamos para o facto de estarem sujeitos a coimas. É uma situação muito complicada e nada fácil de resolver enquanto não houver civismo por partes das pessoas”, lamentou Sónia Sanfona, acrescentando que sempre que detectam monos junto de contentores os serviços camarários vão recolhê-los.

A presidente do município referiu não ser fácil dizer às pessoas para não colocarem ramos de árvores, de grandes dimensões ou restos de obras da construção civil e cinzas nos contentores porque danificam os mesmos. “Os cidadãos têm que ter civismo para cuidar do que está à sua porta e os contentores do lixo servem apenas para o lixo doméstico”, realçou. Sónia Sanfona criticou ainda o facto de algumas pessoas não deixarem o lixo de maiores dimensões junto ao contentor mais próximo de sua casa. Preferem ir até mais longe e descarregar o lixo à porta de outras pessoas. “É uma situação complexa por mais campanhas de sesinbilização que façamos e alternativas que demos às pessoas. Não sei como resolver o assunto sem recorrermos às coimas”, acrescentou.