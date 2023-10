Terreno junto a casa de Teresa Salcedas no Pombalinho começou a ser limpo

Presidente da Câmara da Golegã cumpriu a promessa e já mandou limpar terreno envolvente à casa de Teresa Salcedas no Pombalinho.

Um mês depois da reportagem de O MIRANTE com o título “Teresa Salcedas vive em situação de insalubridade no Pombalinho”, o presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, cumpriu com a promessa de mandar limpar o terreno. As ervas foram cortadas, os entulhos retirados e está a ser resolvida a questão dos depósitos subterrâneos do edifício devoluto contíguo ao terreno, que provocam infiltrações que estão a danificar a casa à moradora que sofre com a situação desde que regressou a Portugal.

A divisão mais afectada pela presença de cobras e ratazanas era a cozinha, onde O MIRANTE encontrou duas ratoeiras de grandes dimensões que todos os dias tinham a visita dos animais. Teresa Salcedas é antiga emigrante no Luxemburgo e está há cinco anos a residir no Pombalinho, aldeia onde diz continuar a gostar de viver, apesar de todas as contrariedades que tem sofrido nos últimos anos. Teresa Salcedas abriu recentemente uma empresa na área da construção civil. A reportagem de O MIRANTE na habitação de Teresa Salcedas foi acompanhada de um vídeo, publicado no site e redes sociais do nosso jornal, que já tem mais de 250 mil visualizações.