Torres Novas capta interesse de médicos para Chancelaria e Assentis

Projecto Bata Branca ainda não foi implementado mas já há dois clínicos disponíveis para o integrar nas extensões de saúde de Assentis e Chancelaria, as mais deficitárias do concelho.

O protocolo entre a União das Misericórdias e a Misericórdia de Torres Novas para a implementação do projecto Bata Branca ainda não se concretizou, mas já existem dois médicos interessados em fazer parte dessa medida que visa minimizar o impacto da falta de médicos de família nas populações e assegurar melhor acesso aos cuidados de saúde primários.

Segundo o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, o médico e a médica em causa já se mostraram disponíveis para serem contratados através do Bata Branca para darem consultas nas extensões de saúde de Assentis e Chancelaria, onde os utentes estão sem médico de família desde o ano passado.

O autarca socialista, em resposta ao vereador do PSD, Tiago Ferreira, referiu ainda, na reunião camarária de 27 de Setembro, que há também dois médicos interessados nos apoios concedidos pelo município à fixação de médicos de família nas unidades de saúde de cuidados primários no concelho. Nessa medida regulamentada, recorde-se, está prevista a atribuição mensal, pelo período máximo de três anos, de um apoio pecuniário até ao montante máximo de 400 euros para comparticipar despesas de deslocação, aquisição ou arrendamento de habitação. Os clínicos podem ainda beneficiar da devolução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e reduções nas taxas municipais de urbanismo (construção ou remodelação de habitação própria).