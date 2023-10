VFX reforça apoios a associações

A Câmara de Vila Franca de Xira assinou novos protocolos no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) na sua vertente de investimento para 2023, no valor de 170 mil euros. O impacto do apoio será sentido por 18 associações que passam agora a ter verbas disponíveis para fazer diversas obras. 75.317 euros serão destinados à aquisição de equipamentos, enquanto 78.729 euros serão direccionados para obras de conservação e remodelação. Além disso está previsto um apoio adicional de 16.500 euros para aquisição de viaturas. Este ano, recorde-se, o PAMA já distribuiu pelas associações do concelho um valor global de 930 mil euros.