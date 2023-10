Dário Duarte expõe carreira na Amadora BD

Dário Duarte, de Alverca do Ribatejo, mais conhecido no mundo da banda desenhada pelo nome artístico Derradé, é um dos artistas em destaque este ano no Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora que se realiza até 29 de Outubro. O autor ribatejano, que já venceu um troféu de melhor publicação de humor da Central Comics, mostra uma retrospectiva do seu percurso na banda desenhada incluindo algumas pranchas inéditas nunca vistas pelo público.

Um dos destaques da sua exposição é “A Loja”, um trabalho sobre a cidade onde vive - Alverca - e o sonho de ali abrir uma loja de banda desenhada. O ilustrador ribatejano, considerado uma das promessas da BD nacional, está também a lançar os seus dois novos trabalhos: “Há quem queira que a luz se apague” e “Bubas: Addicted to Love”. Dário Duarte partilha o espaço expositivo do Amadora BD com outros autores de relevo da banda desenhada, incluindo Jim Davies, autor de Garfield ou o brasileiro Maurício de Sousa, autor da Turma da Mónica.