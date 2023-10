Exposição em Tomar mostra trabalhos de alunos sobre a Festa dos Tabuleiros

A inauguração da exposição “A festa continua…” decorreu a 11 de Outubro, na Estalagem Santa Iria, em Tomar, com a presença de crianças que participaram no Cortejo dos Rapazes na edição deste ano da Festa dos Tabuleiros. As crianças foram vestidas a rigor, com o pendão e a coroa e também o fogueteiro, aguadeiro e o par que transporta o tabuleiro. A mostra é uma representação da Festa dos Tabuleiros com bonecos e objectos feitos pelos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do Agrupamento Nuno de Santa Maria, desenvolvida ao longo do ano lectivo 2022/2023.

Na exposição estiveram presentes professores e a directora do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, Maria Celeste Sousa, que afirmou que “todas as crianças e professores se sentiram bem com o reconhecimento e por partilharem os trabalhos com toda a comunidade de forma a que todos fiquem a conhecer a maior festa do concelho de Tomar”.

“A festa continua…” vai estar exposta em diferentes unidades hoteleiras, nomeadamente na Estalagem de Santa Iria, na Casa dos Ofícios, Hotel República, Thomar Boutique Hotel, entre outros. A exposição está patente durante três semanas em cada unidade hoteleira.