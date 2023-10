Feira do Livro de Coruche com iniciativas culturais para todos

Livros a preços convidativos, presença de autores e ateliês de artes plásticas são algumas das iniciativas previstas para a Feira do Livro de Coruche que vai decorrer no pavilhão multiusos.

A magia dos livros regressa ao Pavilhão Multiusos de Coruche de 27 de Outubro a 5 de Novembro para a 39.ª edição da Feira do Livro. Autores como Isabel Stilwell, Luís Osório, Daphne Van Winkel, José Milhazes, Paulo Galindro ou Pedro Chagas Freitas vão marcar presença no certame que se destina a todas as faixas etárias. Além de conversas, apresentações de livros e sessões de autógrafos com autores locais e de renome, a feira traz poesia, música e dança, sessões de animação de leitura, teatro infantil e ainda uma exposição de banda desenhada da autoria de Mário André.

Ateliês de artes plásticas, a Hora do Conto com Sofia Vieira (Aqui Há Gato), jogos de tabuleiro, workshops e o recital de poesia e harpa “Eugénio de Andrade e os Seus Contemporâneos”, declamado pelo actor Paulo Pires, acompanhado por Emanuela Nicoli na harpa, fazem parte do programa.

Está ainda prevista uma aula de ioga estabelecendo-se o cenário perfeito para apresentação de obras de autores locais e nacionais de forma próxima e participativa, com tempo, espaço e inspiração para trocar ideias e experiências marcantes. A feira é ainda uma oportunidade para aquisição de livros a preços acessíveis. A entrada é livre, todos os dias, das 10h00 às 20h00, nos dias úteis e até às 22h00 aos fins-de-semana.