AJDS organiza formação de defesa pessoal em Torres Novas

O Centro de Formação Técnico Competitiva de Judo Mestre Kiyoshi Kobayashi contará no dia 26 de Novembro com uma formação dada por Alexandre Rucel, especialista em manobras de defesa pessoal. A formação tem uma duração de cinco horas, iniciando-se às 10h00 e fazendo uma interrupção das 12h30 até às 15h00, prolongando-se depois até às 17h00. As inscrições na formação têm um custo de 25 euros e podem ser feitas no website da Associação de Judo de Santarém.