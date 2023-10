Alhandra SC com pódios no Campeonato Nacional e Taça de Portugal de triatlo

A Secção de Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club apresentou um bom desempenho dos seus atletas no Campeonato Nacional de Clubes e na Taça de Portugal de Triatlo e sagrou-se vice-campeão nacional de triatlo. Em cadetes, a equipa feminina, composta por Inês Sousa, Maria Carmo Vitorino e Tatiana Marques, alcançou o 1º lugar no pódio e no Campeonato Nacional de Clubes a equipa feminina, composta por Matilde Tomás, Inês Rico e Ana Carapeta, conquistou o 2º lugar.

Na Taça de Portugal os atletas do Alhandra Sporting Club também brilharam. No escalão de cadetes, Rodrigo Pissarra conquistou o 2º lugar, enquanto Ana Carapeta assegurou a 1ª posição e Duarte Fernandes alcançou o 3º lugar. Além disso, no escalão de 30-34, Ana Filipa Ferreira conquistou o 2º lugar.