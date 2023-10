Azinhaga Atlético Clube vai ter relvado sintético

O campo de futebol do Azinhaga Atlético Clube, no concelho da Golegã, vai passar de terra batida a relvado sintético e o concurso público já foi lançado.

O executivo da Câmara Municipal da Golegã aprovou por unanimidade, na sessão de câmara de 20 de Outubro, o projecto de execução do relvado sintético no Campo Manuel Assunção Coimbra, casa do Azinhaga Atlético Clube, assim como o lançamento do concurso público. A autarquia vai contrair um empréstimo a médio-longo prazo para financiar a empreitada até ao montante de 251 mil euros.

A necessidade de requalificação do campo de futebol foi motivo de um comunicado do PCP da Golegã, que fala de uma obra ansiada pela população há décadas e questiona se este é o ano da execução da obra, recordando que a CDU foi a primeira força política a levar a questão à assembleia municipal.