Francisco Gameiro com pódio no Nacional de Skate sub-11

O skater Francisco Gameiro do Ateneu Artístico Cartaxense alcançou o 3º lugar na última etapa da Liga Pro Skate, na categoria sub-11, que decorreu no Porto. O atleta alcançou, desta forma, o pódio no Campeonato Nacional de Skate de 2023, na categoria sub-11.