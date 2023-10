Jovem tenista de Alverca vice-campeão nacional

João Morgado, de 16 anos, atleta do Ahead Clube de Ténis de Alverca, sagrou-se vice-campeão nacional na prova da International Tennis Federation (ITF) Junior realizado em Vilamoura, no Algarve, a 15 de Outubro. Neste que foi o seu terceiro torneio ITF no escalão sub-18, João Morgado venceu todos os jogos até à final tendo cedido perante o espanhol Ruben Fernandez Ruiz em dois sets, ambos por 6-3.