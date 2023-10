Ricardo Batista em segundo na Taça do Mundo de Triatlo

O atleta do Clube de Natação de Torres Novas Ricardo Batista conquistou a medalha de prata na prova da Taça do Mundo de Triatlo que decorreu na Coreia do Sul. Ricardo Batista, que representou Portugal, terminou com um tempo de 50m29s, a apenas quatro segundos do vencedor, o alemão Tim Hellwig. A prova decorreu na madrugada de sábado, 21 de Outubro.

Este foi o melhor resultado do atleta do Clube de Natação de Torres Novas, em provas da Taça do Mundo, depois de já ter sido bronze em New Plymouth (Nova Zelândia) este ano, e em Miyazaki (Japão) em 2022, somando desta forma, pontos muito importantes para o ranking de qualificação olímpica para Paris 2024. No próximo sábado, 28 de Outubro, Ricardo Batista volta a competir no Japão, na Taça do Mundo de Miyazaki.